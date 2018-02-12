Рэнкинг банков Азербайджана по активам (2017 год) - TOP-10

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 января 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

№ Банки Активы ( тыс. манатов) 1 IBAR 8 695 106 2 Pasha Bank 3 551 787 3 Kapital Bank 3 184 537 4 Xalg Bank 1 813 647 5 ASB Bank 945 189 6 Accessbank 844 821 7 Rabitabank 727 241 8 Bank Respublika 702 114 9 Atabank 625 861 10 Unibank 601 841

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.