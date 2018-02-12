Рэнкинг банков Азербайджана по активам (2017 год) - TOP-10

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 января 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Активы (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|8 695 106
|2
|Pasha Bank
|3 551 787
|3
|Kapital Bank
|3 184 537
|4
|Xalg Bank
|1 813 647
|5
|ASB Bank
|945 189
|6
|Accessbank
|844 821
|7
|Rabitabank
|727 241
|8
|Bank Respublika
|702 114
|9
|Atabank
|625 861
|10
|Unibank
|601 841
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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