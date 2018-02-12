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    Рэнкинг банков Азербайджана по активам (2017 год) - TOP-10

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 января 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

    Банки Активы (тыс. манатов)
    1 IBAR 8 695 106
    2 Pasha Bank 3 551 787
    3 Kapital Bank 3 184 537
    4 Xalg Bank 1 813 647
    5 ASB Bank 945 189
    6 Accessbank 844 821
    7 Rabitabank 727 241
    8 Bank Respublika 702 114
    9 Atabank 625 861
    10 Unibank 601 841

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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