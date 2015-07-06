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    Рэнкинг азербайджанских банков по темпу роста наличных средств в манатах (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике наличных средств в национальной валюте

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста наличных средств в национальной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года):

    Банки Годовая динамика, в %
    1 NBC Bank 1230,4
    2 Gunaybank 80,3
    3 Expressbank 64,8
    4 VTB Azerbaijan 21,5
    5 Rabitabank -3,0

    Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.



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