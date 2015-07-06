Рэнкинг азербайджанских банков по темпу роста наличных средств в манатах (ТОП-5)

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста наличных средств в национальной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года):
|№
|Банки
|Годовая динамика, в %
|1
|NBC Bank
|1230,4
|2
|Gunaybank
|80,3
|3
|Expressbank
|64,8
|4
|VTB Azerbaijan
|21,5
|5
|Rabitabank
|-3,0
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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