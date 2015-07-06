Рэнкинг азербайджанских банков по темпу роста наличных средств в манатах (ТОП-5)

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста наличных средств в национальной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года):

№ Банки Годовая динамика, в % 1 NBC Bank 1230,4 2 Gunaybank 80,3 3 Expressbank 64,8 4 VTB Azerbaijan 21,5 5 Rabitabank -3,0

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.







