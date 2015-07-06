Рэнкинг азербайджанских банков по темпу роста наличных средств в иностранной валюте (ТОП-5)

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста наличных средств в иностранной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года):

№ Банки Годовая динамика, в % 1 Gunaybank 2598,3 2 NBC Bank 608,4 3 VTB Azerbaijan 123,3 4 Kredobank 60,8 5 Expressbank 44,2

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