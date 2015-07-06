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    Рэнкинг азербайджанских банков по темпу роста наличных средств в иностранной валюте (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике наличных средств в иностранной валюте

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года. 

    Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста наличных средств в иностранной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года):

    БанкиГодовая динамика, в %
    1Gunaybank2598,3
    2NBC Bank608,4
    3VTB Azerbaijan123,3
    4Kredobank60,8
    5Expressbank44,2

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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