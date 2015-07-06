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    Рэнкинг азербайджанских банков по темпу роста активов (I квартал, 2015)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике активов (по сравнению с 01.04.2014 годом)

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста активов (по сравнению с 01.04.2014 годом):

    БанкиГодовая динамика, в %
    1Azer-Turk Bank320,5
    2Кредитный банк Азербайджан
    		193,4
    3Gunaybank141,2
    4VTB Azerbaijan78,9
    5Kapital Bank47,0

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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