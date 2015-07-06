Рэнкинг азербайджанских банков по темпу роста активов (I квартал, 2015)

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста активов (по сравнению с 01.04.2014 годом):

№ Банки Годовая динамика, в % 1 Azer-Turk Bank 320,5 2 Кредитный банк Азербайджан

193,4 3 Gunaybank 141,2 4 VTB Azerbaijan 78,9 5 Kapital Bank 47,0

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.