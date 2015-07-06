Рэнкинг азербайджанских банков по темпу роста активов (I квартал, 2015)

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста активов (по сравнению с 01.04.2014 годом):
|№
|Банки
|Годовая динамика, в %
|1
|Azer-Turk Bank
|320,5
|2
|Кредитный банк Азербайджан
|193,4
|3
|Gunaybank
|141,2
|4
|VTB Azerbaijan
|78,9
|5
|Kapital Bank
|47,0
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook