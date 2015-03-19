Рэнкинг азербайджанских банков по кредитной доходности (TOP-10)

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по кредитной доходности.
В таблице представлена первая десятка банков по соотношению (в %) процентной доходности к кредитному портфелю (TOP-10):
|№
|Банки
|Процентная прибыль / Кредитный портфель (%)
|1
|Bank Melli İran-Baku
|35,23
|2
|Bank of Baku
|23,51
|3
|Unibank
|22,20
|4
|Damirbank
|21,56
|5
|Kapital Bank
|20,72
|6
|Amrahbank
|20,46
|7
|AccessBank
|20,02
|8
|Rabitabank
|19,89
|9
|ExpressBank
|19,25
|10
|Bank Respublika
|16,87
*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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