 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг азербайджанских банков по кредитной доходности (TOP-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по кредитной доходности

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по кредитной доходности. 

    В таблице представлена первая десятка банков по соотношению (в %) процентной доходности к кредитному портфелю (TOP-10):

    БанкиПроцентная прибыль / Кредитный портфель (%)
    1Bank Melli İran-Baku35,23
    2Bank of Baku23,51
    3Unibank22,20
    4Damirbank21,56
    5Kapital Bank20,72
    6Amrahbank20,46
    7AccessBank20,02
    8Rabitabank19,89
    9ExpressBank19,25
    10Bank Respublika16,87

    *Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi