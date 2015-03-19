Рэнкинг азербайджанских банков по кредитной доходности (TOP-10)

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по кредитной доходности.

В таблице представлена первая десятка банков по соотношению (в %) процентной доходности к кредитному портфелю (TOP-10):

№ Банки Процентная прибыль / Кредитный портфель (%) 1 Bank Melli İran-Baku 35,23 2 Bank of Baku 23,51 3 Unibank 22,20 4 Damirbank 21,56 5 Kapital Bank 20,72 6 Amrahbank 20,46 7 AccessBank 20,02 8 Rabitabank 19,89 9 ExpressBank 19,25 10 Bank Respublika 16,87

*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.