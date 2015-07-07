 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике кредитов в манатах (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по темпу годового роста кредитов в манатах (по сравнению с 01.04.2014 годом)

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций по годовой динамике кредитов в манатах на 1 апреля 2015 года. 

    Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста кредитов, выданных в национальной валюте (по сравнению с 01.04.2014 годом):

    Банки Годовая динамика, в %
    1Gunaybank178,6
    2Кавказский банк развития15,4
    3NBC Bank14,0
    4Rabitаbank11,9
    5VTB Azerbaijan9,2

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi