Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике автокредитов (ТОП-5)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций по годовой динамике автомобильных кредитов на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста автокредитования (по сравнению с 01.04.2014 годом):
|№
|Банки
|Годовая динамика, в %
|1
|Азербайджанский кредитный банк
|1562,8
|2
|Rabitаbank
|151,0
|3
|Azər-Turk Bank
|123,1
|4
|YapıKredi Bank Azərbaijan
|12,5
|5
|VTB Azerbaijan
|-4,6
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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