Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике автокредитов (ТОП-5)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций по годовой динамике автомобильных кредитов на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста автокредитования (по сравнению с 01.04.2014 годом):

№ Банки Годовая динамика, в % 1 Азербайджанский кредитный банк 1562,8 2 Rabitаbank 151,0 3 Azər-Turk Bank 123,1 4 YapıKredi Bank Azərbaijan 12,5 5 VTB Azerbaijan -4,6

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