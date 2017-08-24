RenCap: Турецкую экономику ожидают проблемы Греции

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Годовой темп роста кредитных вложений в экономику Турции за последние годы примерно совпал с темпами роста в Греции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, главный экономист брокерской компании RenCap, головной офис которой находится в Лондоне, Чарльз Робертсон считает, что именно интенсивное кредитование привело к финансовому кризису в Греции в 2010 году.

"Страны с интенсивным кредитованием экономики, такие как Греция, Россия и Бразилия, столкнулись с кризисом и рецессией. Однако несмотря на интенсивный рост кредитования в Турции за последние 15 лет, кризиса в стране не произошло", - отметил главный экономист.

Напомним, что согласно статистическим данным Банка международных расчетов (BIS), Турция опередила Китай, Бразилию, Россию, Индию и другие развивающиеся страны по темпам роста кредитования в 2001-2016 годах. В отчете BIS отмечается, что отношение кредитования частного сектора к ВВП повысилось с 14,5% в 2001 году до 62% в 2016-м.