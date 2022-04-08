Рекордное сокращение запасов металлов зафиксировано на Лондонской бирже

Запасы по шести основным контрактам на Лондонской бирже металлов (LME) упали до самого минимального уровня с 1997 года.

Запасы по шести основным контрактам на Лондонской бирже металлов (LME) упали до самого минимального уровня с 1997 года.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные биржи и аналитиков.

"Это повышает угрозу дальнейшего скачка цен на все металлы — от алюминия до цинка", - отмечает агентство.

Биржа, согласно сообщению, подвергается жесткой критике за действия, связанные с вынужденной ликвидацией коротких позиций никеля, когда она приостановила рынок после скачка цен на 250% и отменила сделки на миллиарды долларов. На этой неделе регулирующие органы Великобритании начали проверку деятельности LME.

Заказы на изъятие цинка со складов биржи подскочили более чем на 45 тыс. тонн с конца марта, в результате имеющиеся запасы металла сократились до самого низкого уровня более чем за год.

В последние недели LME внесла масштабные коррективы в свои правила, отчасти для того, чтобы устранить риск исчерпания запасов, включая введение правила, позволяющего держателям "коротких позиций" избегать поставок. Вслед за никелевым "сжатием" она ввела лимит в 15% на дневное ценовое движение металлов.

Ранее, после того как утром 8 марта цена на никель подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тыс. долларов за тонну, биржа приостановила торги на несколько дней. Далее LME возобновила их с определенными правилами.