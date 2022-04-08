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Рекордное сокращение запасов металлов зафиксировано на Лондонской бирже

Рекордное сокращение запасов металлов зафиксировано на Лондонской бирже Запасы по шести основным контрактам на Лондонской бирже металлов (LME) упали до самого минимального уровня с 1997 года.
Финансы
8 апреля 2022 г. 10:52
Рекордное сокращение запасов металлов зафиксировано на Лондонской бирже

Запасы по шести основным контрактам на Лондонской бирже металлов (LME) упали до самого минимального уровня с 1997 года.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные биржи и аналитиков.

"Это повышает угрозу дальнейшего скачка цен на все металлы — от алюминия до цинка", - отмечает агентство.

Биржа, согласно сообщению, подвергается жесткой критике за действия, связанные с вынужденной ликвидацией коротких позиций никеля, когда она приостановила рынок после скачка цен на 250% и отменила сделки на миллиарды долларов. На этой неделе регулирующие органы Великобритании начали проверку деятельности LME.

Заказы на изъятие цинка со складов биржи подскочили более чем на 45 тыс. тонн с конца марта, в результате имеющиеся запасы металла сократились до самого низкого уровня более чем за год.

В последние недели LME внесла масштабные коррективы в свои правила, отчасти для того, чтобы устранить риск исчерпания запасов, включая введение правила, позволяющего держателям "коротких позиций" избегать поставок. Вслед за никелевым "сжатием" она ввела лимит в 15% на дневное ценовое движение металлов.

Ранее, после того как утром 8 марта цена на никель подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тыс. долларов за тонну, биржа приостановила торги на несколько дней. Далее LME возобновила их с определенными правилами.

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Версия на английском языке Record decline in stocks on London Metal Exchange

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