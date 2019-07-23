МВФ ухудшил оценку роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил на 0,1 п. п. оценку темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годов, до 3,2% и 3,5% соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

"Мировой рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2019 году с повышением до 3,5% в 2020 году (на 0,1 п. п. ниже прогноза в апрельском выпуске бюллетеня на оба года). Опубликованные до настоящего времени в этом году данные ВВП, в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности", - говорится в сообщении фонда.

В бюллетене подчеркивается, что "темпы мирового роста остаются замедленными". Авторы документа напомнили, что после публикации апрельского бюллетеня США дополнительно повысили таможенные пошлины на товары из Китая, а Пекин в ответ повысил тарифы на некоторые американские товары. "Глобальные цепочки поставок технологической продукции находились под угрозой в связи с перспективами санкций США, сохранялась неопределенность, обусловленная Brexit, а усиливающаяся геополитическая напряженность дестабилизировала цены на энергоносители", - считают аналитики фонда.

Специалисты указывают на пониженные "уровни инвестиций и спроса на потребительские товары длительного пользования во всех странах с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком". "Динамика мировой торговли, большую долю в которой составляют продукция машиностроения и потребительские товары длительного пользования, остается вялой. Прогнозируемое ускорение роста в 2020 году имеет неустойчивый характер, поскольку предполагает стабилизацию экономики в испытывающих в настоящее время стресс странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а также прогресс в урегулировании разногласий в торговой политике", - отмечается в бюллетене.

Риск для мировой экономики

Усиление напряженности в сфере торговли и технологий может ухудшить настроения на рынках и замедлить поток инвестиций и считается риском развития мировой экономики.

"Риски для прогноза в основном связаны со снижением темпов роста. В их числе усиление напряженности в сфере торговли и технологий, которое может ухудшить настроения на рынках и замедлить поток инвестиций", - пишут авторы документа.

Среди рисков они также называют "нарастание дезинфляционного давления, которое усугубляет трудности с обслуживанием долга, ограничивает возможности использования денежно-кредитной политики для противодействия спадам и делает негативные шоки более продолжительными, чем обычно".

Рекомендации МВФ

В числе "неотложных потребностей" специалисты фонда называют "снижение напряженности в области торговли и технологий и скорейшее устранение неопределенности в отношении торговых соглашений (в том числе между Соединенным Королевством и Европейским союзом и о зоне свободной торговли, включающей Канаду, Мексику и США)".

"В частности, страны не должны использовать пошлины для воздействия на сальдо двусторонней торговли или вместо ведения диалога с целью заставить другие стороны проводить реформы", - пояснили в фонде.

В странах, в "которых инфляционные ожидания являются зафиксированными, целесообразно проводить мягкую денежно-кредитную политику на фоне пониженного конечного спроса и невысокой инфляции", рекомендуется в бюллетене.

"Налогово-бюджетная политика должна сочетать несколько целей: сглаживание по мере необходимости колебаний спроса, защиту уязвимых слоев, укрепление потенциала роста с помощью расходов, поддерживающих структурные реформы, и обеспечение устойчивости государственных финансов в среднесрочной перспективе. В случае ослабления экономического роста относительно базисного сценария необходимо перейти к более мягкой макроэкономической политике, в зависимости от обстоятельств конкретных стран", - говорится в документе.

Среди приоритетных направлений специалисты фонда выделяют "повышение инклюзивности, укрепление устойчивости и преодоление ограничений для роста потенциального объема производства".