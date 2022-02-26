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Рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочный рейтинг Украины

Рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочный рейтинг Украины Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings (SP) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-".
Финансы
26 февраля 2022 г. 10:00
Рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-".

Как передает Report, об этом сказано в сообщении агентства.

"S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с "B" до "B-", - говорится в релизе агентства.

Также международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "В" до "ССС".

По мнению аналитиков Fitch Ratings, военный конфликт с Россией привел к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности Украины.

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