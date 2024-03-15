Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз мировых цен на золото и медь

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на медь и золото в 2024 году, но снизило прогноз по ценам на никель и алюминий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на медь и золото в 2024 году, но снизило прогноз по ценам на никель и алюминий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета агентства.

В частности, в 2024 году цена на золото прогнозируется на уровне 1,9 тыс. доллара за тройскую унцию (ранее - 1,8 тыс. доллара), в 2025 году - 1,8 тыс. за тройскую унцию (ранее - 1,6 тыс.), 2026 году - 1,6 тыс. доллара (ранее - 1,5 тыс.).

"Увеличение прогнозов по золоту на 2024-2026 годы отражает более высокую премию за геополитический риск из-за статуса металла как "убежища", - отмечает агентство.

Fitch также повысило прогноз спотовых цен на медь. В 2024 году они прогнозируются на уровне 8,4 тыс. доллара за тонну (ранее - 8,3 тыс. доллара). Прогноз цен на 2025-2026 годы остался на уровне 8 тыс. и 7,5 тыс. доллара за тонну соответственно. "Увеличение прогноза по меди на 2024 год отражает перебои со стороны предложения и снижение прогнозов по производству со стороны производителей, что вместе с восстановлением спроса за пределами Китая приведет к рыночному дефициту", - поясняют аналитики. Уровень запасов остается очень низким, добавили в Fitch.

Также снижен прогноз по цене алюминия - до 2,3 тыс. доллара за тонну в 2024 году (ранее - 2,35 тыс. доллара). Прогноз по цене алюминия на 2025 год остался на уровне 2,4 тыс., на 2026 год - повышен до 2,3 тыс. с 2,2 тыс. доллара соответственно.