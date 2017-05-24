Рейтинги Международного банка Азербайджана могут быть пересмотрены

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Вчерашняя встреча ОАО “Международный банк Азербайджана” с иностранными кредиторами в Лондоне (Великобритания) оказалась более конструктивной, чем ожидалось.

Как сообщили Report из МБА, об этом сказал первый зампред правления банка Аббас Ибрагимов.

По его словам, как указано в распространенном по итогам встречи пресс-релизе, иностранным кредиторам были представлены предложения по трем направлениям. Процесс реструктуризации внешних обязательств будет продолжаться в соответствии с планом.

Что касается ожиданий в ближайшие несколько дней после этой встречи, А. Ибрагимов, ссылаясь на аналогичный опыт других банков за рубежом, отметил, что в ближайшие дни возможен пересмотр рейтингов МБА. “Возможно, международные рейтинговые агентства временно снизят рейтинги банка. Это, вероятно, произойдет в эти дни. Но это не говорит об ухудшение положения банка. Как уже упоминалось ранее, такой подход традиционно используется агентствами. Это отражает стандарты и нормальную практику агентств в процессе реструктуризации. Рейтинги банков, проходящих через процесс реструктуризации, временно снижаются, а после завершения процесса повышаются".

По его словам, процесс реструктуризации укрепит финансовое положение банка и поспособствует повышению его рейтингов. “Правительство Азербайджана продолжает поддерживать банк. План реструктуризации обязательств банка - важнейший шаг. Мы полностью уверены в успешном завершение процесса реструктуризации”, - сказал А. Ибрагимов.

Он также сообщил, что в процессе банк будет продолжать все операции в обычном режиме и качественно обслуживать клиентов.