​Рейтинг стран по объему средств в швейцарских банках - ТОП-5

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Согласно обнародованному Национальным банком Швейцарии отчету "Швейцарские банки - 2014", первое место по объему средств в швейцарских банках занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чьи средства оцениваются в 14,5 млрд. долларов.

Как сообщает Report, второе место в списке занимает Саудовская Аравия (10 млрд. долларов), Ливан (6,1 млрд. долларов), Кувейт (4,1 млрд. долларов) и Египет (3,01 млрд. долларов).

По информации, объем вкладов граждан Иордании в банках Швейцарии вырос на 12%, превысив 3 млрд. долларов. Объем средств финансовых организаций составил 1,7 млрд. долларов, физических лиц - 1,3 млрд. долларов.

Согласно обнародованному отчету, арабы держат в банках Швейцарии в целом 46 млрд. долларов.