Рейтинг: Катар признан самой богатой страной в мире

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Катар признан самой богатой страной в мире по ВВП на душу населения.

Как сообщает Report со ссылкой на американское издание Global Finance Magazine, ВВП на душу населения в этой стране составляет 146 000 долларов. На втором месте Люксембург (94 167 долларов), на третьем - Сингапур (84 821 доллар).

Отметим, что в рейтинг самых богатых стран мира включены 185 государств. Список был составлен на основе данных Всемирного банка и Международного валютного фонда. Издание учитывало паритет покупательской способности на душу населения, который принимает во внимание относительную стоимость жизни и уровень инфляции в странах.

Азербайджан занял 64-е место в этом списке (ВВП на душу населения - 18 913 долларов). Армения расположилась на 116-й позиции (7 748 долларов). Кроме того, в списке представлены Россия (51 место), Латвия (52), Туркменистан (77), Украина (109), Узбекистан (127), Молдова (132), Кыргызстан (142), Таджикистан (153).

В ТОП-25 богатейших государств мира, по версии издания, также вошли Бруней, Кувейт, Норвегия, ОАЭ, Гонконг, США, Швейцария, Саудовская Аравия, Бахрейн, Нидерланды, Ирландия, Австралия, Австрия, Швеция, Германия, Тайвань, Канада, Дания, Оман, Исландия, Бельгия и Франция.