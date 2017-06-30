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    Рейтинг дочерней компании PASHA Bank в Турции вырос

    Компания по корпоративному управлению SAHA повысила рейтинг компании с 92,64 до 92,85

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Компания по корпоративному управлению SAHA (Турция) повысила рейтинг PAŞA Yatırım Bankası, дочерней структуры PASHA Bank в Турции, с 92,64 до 92,85.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

    Это означает рост рейтинга по 10-бальной шкале с 9,26 до 9,29.

    Отметим, что SAHA внесла PAŞA Yatırım Bankası в 1 группу в индексе корпоративного управления на 1 июля 2016 года. 

    Напомним, что PAŞA Yatırım Bankası основан в конце 2014 - начале 2015 года после покупки ОАО PASHA Bank акций TAİB Bank, принадлежащего Aksoy Holding. Азербайджанская сторона контролирует 99,92% акций банка. 

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