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    ​Рейтинг "Азербайджанских железных дорог" снизился

    Кредитный рейтинг может переместиться еще на две ступени вниз

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизила кредитный рейтинг ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с уровня "ВВ+" до "ВВ-". Основанием послужила трехдневная задержка в погашении кредитной задолженности за ноябрь.

    Как сообщает Report, оплата просрочена из-за позднего утверждения министерством финансов выделенных организации финансовых средств. Таким образом, агентство снизило связь между "Азербайджанскими железными дорогами" и правительством Азербайджана с "очень сильной" на "сильную".

    S&P также снизило независимый кредитный рейтинг организации с уровня "bb-" до "b-" и оценило его как "менее адекватный". Прогноз по рейтингу - "негативный". Это означает вероятность перемещения кредитного рейтинга еще на две ступени вниз в случае снижения государственного надзора в результате перехода "Азербайджанских железных дорог" под контроль Кабинета министров. Процесс пересмотра продлится 90 дней. 

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