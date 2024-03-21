Reiman-group отзывы: почему брокер — идеальный выбор?

Reiman-group - брокер, который заслужил доверие клиентов, которые оставляют положительные отзывы о компании в сети.

Reiman-group - брокер, который заслужил доверие клиентов, которые оставляют положительные отзывы о компании в сети.

Британский регулируемый брокер Reiman-group - идеальный выбор и для новичков, и для трейдеров с опытом. Так, во всяком случае, считают авторы отзывов о Reiman-group в Сети. Что же заставило их прийти к такому выводу? Попробуем разобраться.

Отзывы о Reiman-group

Отзывы о Reiman-group уже доступны на многих веб-ресурсах:

Примечательно, что откровенно негативных отзывов о Reiman-group нет. Следовательно, он ничем не скомпрометирован. И это просто отличный знак, учитывая, что торговой платформе уж почти четырнадцать лет. За четырнадцать лет ушли в никуда многие яркие конкуренты. В то же время появились новые инвестиционные онлайн-площадки, которые так и не смогли достичь успехов британского брокера.

Из отзывов о Reiman-group следует, что клиенты очень доверяют своему выбору. Зарегистрированные онлайн-трейдеры ценят брокерскую компанию за честное отношение, комфортные условия, низкие издержки и общую клиентоориентированность.

Торговля с регулируемым онлайн-брокером

Для результативного трейдинга очень важна легальность онлайн-платформы. Неконтролируемый брокер может позволить себе без особых последствий обманывать клиентов: оперировать некорректными котировками, использовать клиентские депозиты в личных целях и многое другое. Регулируемая брокерская компания действует в жестких законодательных рамках, которые обеспечивают защиту прав инвесторов в финансовые рынки.

Британский брокер обладает лицензией FCA на оказание финансово-посреднических услуг. FCA — это признанный мировой регулятор с имиджем жесткого контролера. Надзор FCA является своего рода гарантией того, что трейдеры могут не опасаться за сохранность своих средств и точность котировок.

Из региональных лицензий брокерской компании, пожалуй, самая редкая — лицензия ЦБ РФ. ЦБ РФ выдает сверхмалое количество разрешительных документов на оказание брокерских услуг, тем документы весомее.

Авторы отзывов о Reiman-group всячески подчеркивают, что рады возможности торговать безопасно в абсолютно законной среде.

Оферта Reiman-group

Среди предложений регулируемого брокера:

Доступ к более чем двум сотням инвестиционным финансовым инструментам. Диапазон активов очень широк — от пар Forex до криптопар.

Узкие необработанные спреды, позволяющие не терять часть прибыли за счет неоправданных комиссий.

Мгновенное исполнение ордеров. Торговая площадка поддерживает сквозную реализацию приказов, что гарантирует лучшие цены и отсутствие перекотировок.

Кредитное плечо с настройками от 50х до 1000х. Настройки позволяют каждому пользователю устанавливать индивидуальный, наиболее подходящий коэффициент кредитного плеча.

Гибкий выбор учетных записей. Новички могут зарегистрировать стартовый пакет с депозитом от 300 долларов США, а самые продвинутые трейдеры остановиться на аккаунте Серебро (от 25 000 долларов США).

Вывод средств за 72 часа, что подтверждается отзывами о Reiman-group.

К услугам онлайн-трейдеров — проприетарный торговый терминал. Его характеристики соответствуют самым высоким стандартам отраслевого программного обеспечения. В онлайн-терминале есть масса инструментов анализа, ценовые графики четко представлены на многих таймфреймах. Он исключительно стабилен в работе, но прост в эксплуатации, отлично функционирует в браузерной версии и как мобильное приложение.

Помощь клиентам

Сопутствующие сервисы на британской платформе очень развиты. Брокер не ограничивается набором стандартных услуг. На базе брокерской компании создан Образовательно-аналитический центр, миссия которого — сделать каждого клиента успешным инвестором.

Пользователям доступны образовательные ресурсы в виде курсов, вебинаров, видеоуроков, практических занятий с аналитиками. В рамках образовательной программы можно заказать индивидуальное сопровождение сделок. Но этот сервис без ограничений доступен только обладателям премиальных счетов. Хотя и новичков на первых порах поддерживают персональные наставники.

Ежедневно на сайте компании публикуются обзоры финансовых рынков, отличающиеся глубиной аналитики. Эксперты стараются не упустить ни одной мелочи, чтобы трейдеры на основании этих обзоров принимали взвешенные торговые решения. Каждый желающий имеет возможность подписаться на бесплатные торговые сигналы экспертов, точность которых, согласно отзывам о Reiman-group, достигает 90%. Это идеальная услуга для неуверенных в себе новичков. Благодаря ей, они не совершают грубых ошибок на старте, а следовательно, не теряют инвестиционный капитал.

Прямой контакт брокера с клиентами обеспечивает мощная команда техподдержки. Она состоит из профессионалов, знающих все о финансовых рынках. В техподдержку обращаются с любой просьбой 24/5. Служба поддержки оперативно решает проблемы инвесторов, оставаясь при этом корректной и дружелюбной. Дополнительным преимуществом является мультиязычность команды. На онлайн-платформе совсем просто получить консультацию на родном языке.

Заключение

Reiman-group старается удовлетворить всех, от новичков до профессионалов, от розничных онлайн-трейдеров до институционалов. И это ему удается в полной мере. Каждый клиент находит на инвестиционной площадке что-то особенно полезное для себя, то, что помогает ему совершенствоваться в трейдинге и больше зарабатывать.