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Регуляторы США заинтересовались большими пакетами акций банков у BlackRock и Vanguard

Регуляторы США заинтересовались большими пакетами акций банков у BlackRock и Vanguard Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и другие банковские регуляторы США заинтересовались вопросом, придерживаются ли инвестфонды BlackRock, Vanguard и State Street Corp. пассивной роли, когда дело доходит до их инвестиций в акции америка
Финансы
2 апреля 2024 г. 18:43
Регуляторы США заинтересовались большими пакетами акций банков у BlackRock и Vanguard

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и другие банковские регуляторы США заинтересовались вопросом, придерживаются ли инвестфонды BlackRock, Vanguard и State Street Corp. пассивной роли, когда дело доходит до их инвестиций в акции американских банков.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journal.

В общей сложности три компании управляют активами на сумму свыше 23 трлн долларов, основная часть которых находится в фондах, пассивно имитирующих такие индексы, как S&P 500. При этом BlackRock и Vanguard во многих банках владеют долей более чем в 10% - порог, обычно определяющий, имеет ли инвестор контролирующий интерес и влияние на компанию, акционером которой он является. State Street также владеет значительными пакетами в ряде банков.

Регулирующие органы заинтересованы в контроле над тем, кто владеет банками и контролирует их, ввиду их особой роли в экономике, отмечается в статье.

В настоящее время регуляторы фактически освобождают крупнейшие инвестфонды от множества обременительных банковских правил (например, от необходимости получения разрешения при приобретении акций компании, если доля в ней превышает порог в 10%), пока они остаются пассивными инвесторами. Это означает, что инвестфирмы не должны оказывать влияние на руководство и советы директоров компаний, в том числе путем навязывания политических взглядов, хотя они и могут голосовать на собраниях акционеров.

Существующий подход вскоре может измениться, к чему подталкивают члены FDIC. Один из членов правления корпорации Джонатан Маккернан рассказал WSJ о разработке плана по усилению мониторинга компаний со стороны FDIC и надеется, что он поступит на голосование в ближайшие недели.

Маккернан настаивает на том, чтобы "поставить на паузу" инвестиции фирм в регулируемые FDIC банки выше порога в 10%, пока агентство изучает этот вопрос.

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