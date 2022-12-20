Регулятор США оштрафовал банк Wells Fargo на $3,7 млрд

Бюро по финансовой защите потребителей США обязало американский банк Wells Fargo выплатить более 3,7 млрд долларов США в связи с множеством допущенных нарушений в отношении клиентов.

Бюро по финансовой защите потребителей США обязало американский банк Wells Fargo выплатить более 3,7 млрд долларов США в связи с множеством допущенных нарушений в отношении клиентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на сайте органа.

Более $2 млрд из этой суммы пойдет на выплаты компенсаций потребителям, а $1,7 млрд должно быть уплачено в качестве штрафа.

"Противозаконное поведение банка привело к многомиллиардному финансовому ущербу для его клиентов, а для тысяч потребителей - к потере их автомобилей и домов", - говорится в заявлении. Отмечается, что компенсационные выплаты будут перечислены владельцам в целом 16 млн счетов.

По версии регулятора, банк незаконно начислял проценты по ипотечным и автомобильным кредитам, снимал повышенные комиссионные за овердрафт по кредитным картам, а также устанавливал другие некорректные сборы с клиентов.