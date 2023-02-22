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Региональный директор Всемирного банка посетит Азербайджан

Региональный директор Всемирного банка посетит Азербайджан 22 февраля директор по развитию человеческого капитала в Европе и Центральной Азии Всемирного банка Фадиа Саада посетит Азербайджан.
Финансы
22 февраля 2023 г. 16:45
Региональный директор Всемирного банка посетит Азербайджан

22 февраля директор по развитию человеческого капитала в Европе и Центральной Азии Всемирного банка Фадиа Саада посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках визита, который продлится два дня, Ф.Саада проведет ряд встреч, а также примет участие в презентации недавно разработанного обзора человеческого капитала по Азербайджану.

Целью обзора человеческого капитала (HCR) является оказание поддержки правительству Азербайджана в реализации национальных приоритетов до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы путем оценки состояния основных аспектов человеческого капитала в Азербайджане и вызовов в этой области, определения приоритетных направлений, которые необходимо усилить, и предложения конкретных решений для страны.

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Версия на английском языке World Bank's regional director to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankının regional direktoru Azərbaycana gəlir

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