Региональный директор ВБ: Азербайджан добился впечатляющих достижений, страна имеет значительный потенциал

За 30 лет Азербайджан увеличил доход на душу населения в 60 раз.

Азербайджан за 30 лет увеличил доход на душу населения в 60 раз.

Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс в ходе презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

"В 1993 году доход на душу населения в Азербайджане составлял всего $110. В 2023 году страна стала экономикой со средним уровнем дохода, увеличив этот показатель в 60 раз - до $6,66 тыс. по методу Атласа (используется для расчета валового национального дохода на душу населения). Азербайджан успешно использовал свои природные ресурсы для достижения этого результата, и это, безусловно, впечатляющее достижение", - отметила она.

Прайс подчеркнула, что амбиции Азербайджана значительно выше.

«Чтобы стать страной с высоким уровнем дохода, необходимо не только инвестировать в физическую инфраструктуру, но и уделять особое внимание развитию человеческого капитала, удержанию талантов и укреплению институтов, которые будут способствовать экономической диверсификации», — добавила она.