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    Региональный директор Всемирного банка: "Путь стабилизации макроэкономической ситуации Азербайджана лежит через реформы"- ИНТЕРВЬЮ

    Наши отношения основаны на искреннем и настоящем партнерстве
    © Report

    Гянджа. 10 февраля. REPORT.AZ/ Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембо поселита Гянджу. Она приняла участие в мероприятии в Азербайджанском государственном аграрном университете, посвященном 25-летию членства Азербайджана во Всемирном банке и 20-летию деятельности страны в области развития сельского хозяйства. После мероприятия М.Тембо дала интервью западному бюро Report.

    - В первый день визита Вы встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, официальными лицами, входящими в экономический блок правительства. Какие основные вопросы обсуждались в ходе этих встреч?

    - В настоящее время мы проводим промежуточный обзор стратегии сотрудничества с Азербайджаном. На встрече нашей целью было обсуждение основных вопросов программ партнерства с Азербайджаном. На встрече с господином президентом мы дали информацию о результатах проделанной в течение 2 лет работы, в то же время говорили о возможном сотрудничестве на следующие 2 года.

    - Как вы считаете, какие еще шаги должно предпринять правительство Азербайджана для стабилизации курса национальной валюты (маната) и банковского сектора ?

    - Путь стабилизации макроэкономической ситуации Азербайджана лежит через реформы. За последние 2 года правительство Азербайджана провело реформы во многих макроэкономических и других направлениях, и мы знаем, что основной причиной этого являлась чувствительность страны к внешним шокам. Еще раз хочу сказать, что для любых мер по стабилизации необходимо проведение реформ.

    - Планирует ли Всемирный банк выделение дополнительных средств для проекта "Южный Газовый Коридор"?

    - Наши отношения основаны на искреннем и настоящем партнерстве, которое предусматривает обмен мнениями и позициями обеих сторон в ходе обсуждений. В настоящее время я не смогу ничего сказать о наличие или отсутствие такого обращения.

    - В какие еще сферы вы намерены выделить кредит в этом году?

    - Как я уже отметила, мы работаем по нескольким направлениям и основные направления этой деятельности основываются на ряде принципов.

    Первый из них - обеспечение макроэкономической стабильности, другое наше направление - это достижение устойчивого и инклюзивного развития, направленного на улучшение условий жизни людей.

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