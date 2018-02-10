Региональный директор Всемирного банка: "Путь стабилизации макроэкономической ситуации Азербайджана лежит через реформы"- ИНТЕРВЬЮ

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Гянджа. 10 февраля. REPORT.AZ/ Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембо поселита Гянджу. Она приняла участие в мероприятии в Азербайджанском государственном аграрном университете, посвященном 25-летию членства Азербайджана во Всемирном банке и 20-летию деятельности страны в области развития сельского хозяйства. После мероприятия М.Тембо дала интервью западному бюро Report.

- В первый день визита Вы встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, официальными лицами, входящими в экономический блок правительства. Какие основные вопросы обсуждались в ходе этих встреч?

- В настоящее время мы проводим промежуточный обзор стратегии сотрудничества с Азербайджаном. На встрече нашей целью было обсуждение основных вопросов программ партнерства с Азербайджаном. На встрече с господином президентом мы дали информацию о результатах проделанной в течение 2 лет работы, в то же время говорили о возможном сотрудничестве на следующие 2 года.

- Как вы считаете, какие еще шаги должно предпринять правительство Азербайджана для стабилизации курса национальной валюты (маната) и банковского сектора ?

- Путь стабилизации макроэкономической ситуации Азербайджана лежит через реформы. За последние 2 года правительство Азербайджана провело реформы во многих макроэкономических и других направлениях, и мы знаем, что основной причиной этого являлась чувствительность страны к внешним шокам. Еще раз хочу сказать, что для любых мер по стабилизации необходимо проведение реформ.

- Планирует ли Всемирный банк выделение дополнительных средств для проекта "Южный Газовый Коридор"?

- Наши отношения основаны на искреннем и настоящем партнерстве, которое предусматривает обмен мнениями и позициями обеих сторон в ходе обсуждений. В настоящее время я не смогу ничего сказать о наличие или отсутствие такого обращения.

- В какие еще сферы вы намерены выделить кредит в этом году?

- Как я уже отметила, мы работаем по нескольким направлениям и основные направления этой деятельности основываются на ряде принципов.

Первый из них - обеспечение макроэкономической стабильности, другое наше направление - это достижение устойчивого и инклюзивного развития, направленного на улучшение условий жизни людей.