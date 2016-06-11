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    Региональный директор Всемирного банка прибудет в Азербайджан

    Региональный директор проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ 12 июня начинается визит в Азербайджан регионального директора Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Мерси Тембон. 

    Как сообщает Report, в рамках трехдневного визита М.Тембон проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. Ожидается участие регионального директора в семинаре, проводимом для сотрудников азербайджанского офиса ВБ.

    Напомним, что М.Тембон работает региональным директором ВБ по Южному Кавказу с 1 октября 2015 года. На этом посту она заменила Генри Керали, который был назначен региональным директором ВБ в Гане, Либерии и Сьерре-Леоне.

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