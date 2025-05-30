Реформы в финансовом секторе Азербайджана обсуждены на встрече ВБ в Тбилиси

На встрече в Тбилиси, посвященной обмену опытом в исполнении госбюджета в рамках программы PEMPAL (Управление государственными финансами), организованной Всемирным банком, обсуждались реформы, проводимые в финансовом секторе Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.
Делегацию Минфина возглавил директор Государственного казначейского агентства Назим Гасымзаде, который также является председателем правления Казначейского сообщества PEMPAL.
В своем выступлении он подробно рассказал об электронных аукционах, модернизации казначейской информационной системы и цифровой трансформации в сфере управления госфинансами.
PEMPAL — инициатива Всемирного банка, объединяющая 21 страну Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии для обмена опытом в управлении государственными расходами.