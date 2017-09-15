Рецессия в экономике Азербайджана углубилась

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2017 года в Азербайджане произведено ВВП на 43 713,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что по итогам января-июля рецессия в экономике составила 1%. Иными словами, темп спада ВВП вырос.

Производство ВВП на душу населения составило 4 498 манатов, что на 2,1% ниже аналогичного показателя за прошлый год.

На ненефтяной сектор пришлось 27 431,5 млн манатов или 62,75% ВВП, что превышает прошлогодний показатель на 2,4%.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 27 774,5 млн манатов или 56,68%. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. В январе-августе производство непромышленной продукции в стране увеличилось на 4,3% и составило 5 953,9 млн манатов.