​Реализация "Проекта модернизации рынка капитала" в Азербайджане завершится в следующем году

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Реализация "Проекта модернизации рынка капитала" Госкомитета по ценным бумагам Азербайджана (ГКЦБ) при финансовой поддержке Всемирного банка завершится 1 июля 2016 года. На сегодняшний день израсходовано более 70% средств в объеме 12 млн. долларов, выделенных на проект.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава Аппарата ГКЦБ Бахтияр Азизов: "Предусматривается модернизация инфраструктуры рынка. Главным вопросом является создание новой торговой конъюктуры".

Б.Азизов отметил, что пока не рассматриваются новые проекты со Всемирным банком, однако более конкретно об этом можно будет говорить в следующем году.

Отметим, что по информации координатора Всемирного банка по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелы Пригожиной, на проект выделено в целом 16 млн. долларов, из них 12 млн. долларов - долгосрочный кредит сроком на 27 лет. Кроме того, SECO выделило на проект грант на сумму 1,6 млн. долларов.

Глава Аппарата отметил, что Государственная программа по развитию ценных бумаг на 2011-2020 годы успешно реализуется: "В этом году комитет добился принятия закона "О ценных бумагах". В законе нашли отражение некоторые новшества, в том числе, выпуск акций и облигаций в безналичной форме, регистрация залога в депозитарии и другие вопросы. Также основным условием является создание единой информационной системы".