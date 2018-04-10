Реальный эффективный курс маната продолжает снижаться

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 марта составил 91,3 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,9 п.п. ниже, чем показатель на 1 февраля.

С начала года реальный эффективный курс снизился на 2,9 п.п., в годовом сравнении – на 0,6 п.п.

Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года, минимальное значение отмечалось в 2004 году на уровне 74,2, максимальное - в 2015-м на уровне 153,1. С начала финансового кризиса минимальное значение было зафиксировано 1 сентября 2016 года на уровне 87.