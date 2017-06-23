Реальный эффективный курс маната незначительно вырос в апреле

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 мая 2017 года составил 95,6 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,1 пункта выше, чем показатель на 1 апреля. По сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года реальный эффективный курс вырос на 3,4 пункта.

Стабильный реальный эффективный курс маната связан с тем, что национальные валюты стран-основных торговых партнеров Азербайджана - турецкая лира, российский рубль и китайский юань не показали серьезных колебаний по отношению к доллару. Эта тенденция продолжится и в мае.

Отметим, что наиболее приемлемым считается реальный эффективный курс маната в диапазоне 85-90 пунктов.