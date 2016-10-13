Реальный эффективный курс фунта обновил минимум за 168 лет

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс британского фунта опустился до 73,38 - минимальной за последние 168 лет отметки.

Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, данный показатель является более низким по сравнению с тем, который был зафиксирован во время выхода Великобритании из Европейской валютной системы в 1992 году, а также отмены страной золотого стандарта, за которым последовало введение свободно плавающего курса фунта стерлингов в 1931 году.

По мнению аналитиков Report, британская валюта продолжит падение по отношению к доллару. Напомним, что сейчас курс USD/GBP равен 1,2165. Прогнозируется дальнейшее ослабление фунта стерлингов до отметки 1,15 USD/GBP.