Реальный эффективный курс азербайджанского маната вырос

Баку. 3 июля. REPORT.AZ / Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 июня составил 94,8 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 2,6 п.п. больше, чем показатель на 1 мая.

Реальный эффективный курс за последний год увеличился на 0,2 п.п.

Рост реального эффективного курса маната связан с тем, что национальные валюты стран-основных торговых партнеров Азербайджана подешевели по отношению к доллару.

Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года, минимальное значение отмечалось в 2004 году на уровне 74,2, максимальное - в 2015-м на уровне 153,1. С начала финансового кризиса минимальное значение было зафиксировано 1 сентября 2016 года на уровне 87.