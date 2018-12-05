Реальный эффективный курс азербайджанского маната упал на 1,4 процентных пункта

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 ноября этого года составил 98,9 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 1,4 п.п. меньше, чем показатель на 1 октября, и на 5,3 п.п. превышает аналогичный показатель прошлого года.

Снижение реального эффективного курса маната связано с тем, что национальные валюты стран-основных торговых партнеров Азербайджана незначительно укрепились по отношению к доллару.

Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года, минимальное значение отмечалось в 2004 году на уровне 74,2, максимальное - в 2015-м на уровне 153,1. С начала финансового кризиса минимальное значение было зафиксировано 1 сентября 2016 года на уровне 87.