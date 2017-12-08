Реальный эффективный курс азербайджанского маната продолжает расти

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 ноября 2017 года составил 93,6 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 2,1 п.п. выше, чем показатель на 1 октября. По сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года реальный эффективный курс вырос на 2,4 пункта.

Рост реального эффективного курса маната связан с тем, что национальные валюты стран-основных торговых партнеров Азербайджана - турецкая лира, российский рубль и китайский юань в сентябре подешевели по отношению к доллару.

Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года, минимальное значение отмечалось в 2004 году на уровне 74,2, максимальное - в 2015-м на уровне 153,1. С начала финансового кризиса минимальное значение было зафиксировано 1 сентября 2016 года на уровне 87.

По мнению аналитиков Report, наиболее приемлемым считается реальный эффективный курс маната в диапазоне 85-90 пунктов. В ноябре прогнозируется резкий рост реального эффективного курса, который продлится до конца года.