Номинальный и реальный эффективные курсы маната продолжают снижаться

На конец февраля этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната к иностранным валютам составил 72 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,4 пункта меньше, чем по итогам января, на 0,6 пункта меньше, чем на начало года, на 7,9 пункта больше аналогичного показателя прошлого года.

Реальный эффективный курс маната на 1 марта составил 99,1 пункта. Данный показатель понизился на 0,3 пункта в месячном сравнении, 0,4 пункта – по сравнению с началом года и увеличился на 7,8 пункта в годовом сравнении.