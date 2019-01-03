Реальный эффективный курс азербайджанского маната остался стабильным в ноябре

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 декабря прошлого года составил 98,9 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), в месячном сравнении показатель остался стабильным.

По сравнению с показателем на 1 октября реальный эффективный курс снизился на 1,4 п.п., с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 4 п.п.

Снижение реального эффективного курса маната связано с незначительным укреплением национальных валют стран-основных торговых партнеров Азербайджана по отношению к доллару. Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года, минимальное значение отмечалось в 2004 году на уровне 74,2, максимальное - в 2015-м на уровне 153,1. С начала финансового кризиса минимальное значение было зафиксировано 1 сентября 2016 года на уровне 87.