Реальные доходы россиян сокращаются 31 месяц подряд

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Реальные доходы населения России с октября 2014 года упали на 19,2%, май 2017 год стал 31-м месяцем сокращения доходов граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из мониторинга "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие", подготовленного Институтом социальной политики НИУ ВШЭ.

Согласно документу, с начала 2017 года реальные денежные доходы граждан сократились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя заработная плата в 2017 году продолжает расти и в январе-мае увеличилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигнув 40,64 тыс. рублей (1 154 маната).