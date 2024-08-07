В Азербайджане увеличились поступления от страхования от безработицы и ОМС

В январе-июле текущего поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане за счет "отбеливания" численности наемных работников и фонда заработной платы составили 3,3 млрд манатов, что на 10,2% больше по сравнению

В январе-июле текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане за счет "отбеливания" численности наемных работников и фонда заработной платы составили 3,3 млрд манатов, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

В частности, за последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 13,1% и составили 2,1 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы увеличились на 12,4%, до 118,2 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 15,2%, до 88,2 млн манатов.

За год поступления по взносам на обязательное медицинское страхование (ОМС) увеличились на 8% - до 578,9 млн манатов, в том числе по внебюджетным организациям выросли на 9,2% - до 406,5 млн манатов.