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    Развивайте онлайн-бизнес с Unibank!

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    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Если вы занимаетесь онлайн-торговлей или хотите начать деятельность в этой сфере, значит вам необходима выгодная, удобная и безопасная система оплаты, к которой вы можете подключиться за короткий срок. Для более удобных электронных платежей Unibank предлагает вам широкие возможности и выгодные условия. Если вы хотите добавить кнопку "оплатить онлайн" на ваш сайт и обеспечить вашим клиентам более удобные возможности электронной оплаты, обращайтесь в Unibank!

    Преимущества, которые вы получаете став партнером Unibank:

    - подключение за короткое время (максимум 3 рабочих дня);

    - выгодные расходы за операции;

    - участие в бонусных программах ALBALI PLUS и CASHBACK;

    - участие в других проектах банка и возможность продвижения бизнеса;

    - возможность котролировать операции в режиме онлайн;

    - возможность отмены платежей;

    - отправление уведомлений об операциях посредством смс или e-mail;

    - бесплатный интернет-банкинг;

    - техническая поддержка 24 часа в сутки.

    Unibank находится в списке лидеров среди банков, предоставляющих услуги электронной торговли. На конкурсе, проведенном по инициативе Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана, Unibank занял 1-ое место в номинации "Банк-лидер в области развития электронной торговли" и 2-ое место в номинации "Банк-лидер в области электронных банковских услуг". Unibank также находится на первых местах среди банков по числу партнеров электронной торговли. На сегодняшний день в списке партнеров Unibank насчитывается более 200 интернет-торговцев. Обладатели карт Visa и MasterCard любого банка могут легко и безопасно совершить покупку на этих сайтах.

    Не упустите возможность увеличить и развить ваш бизнес на выгодных условиях от Unibank!

    Для более подробной информации вы можете написать на e-mail: e-commerce@unibank.az, обратиться в филиалы Unibank или позвонить по телефону (012) 117.

    Unibank - банк для всех и каждого! 

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