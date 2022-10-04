Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) до конца текущего года планирует завершить разработку концепции “цифрового маната”.
Об этом Report сообщил генеральный директор ЦБА Фарид Османов.
"Многие центральные банки проводят анализы в направлении цифровых валют. Центробанк Азербайджана также активизировал этот процесс и продолжает работу по подготовке концепции “цифрового маната” в рамках технической помощи международных организаций. Мы планируем сформировать концепцию в кратчайшие сроки".
К разработке концепции ”цифрового маната“, наряду с коммерческими банками Азербайджана, также привлечено ООО ”Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта.