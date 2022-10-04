О нас

Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года

Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) до конца текущего года планирует завершить разработку концепции “цифрового маната”.
Финансы
4 октября 2022 г. 12:50
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) до конца текущего года планирует завершить разработку концепции “цифрового маната”.

Об этом Report сообщил генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

"Многие центральные банки проводят анализы в направлении цифровых валют. Центробанк Азербайджана также активизировал этот процесс и продолжает работу по подготовке концепции “цифрового маната” в рамках технической помощи международных организаций. Мы планируем сформировать концепцию в кратчайшие сроки".

К разработке концепции ”цифрового маната“, наряду с коммерческими банками Азербайджана, также привлечено ООО ”Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu ilin sonuna “rəqəmsal manat” konsepsiyası tamamlana bilər

Самое читаемое

Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi