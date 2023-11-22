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Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода в банковском секторе Азербайджана

Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода в банковском секторе Азербайджана Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода к осуществлению деятельности внутреннего аудита в банковском секторе Азербайджана для выявления фактов легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма.
Финансы
22 ноября 2023 г. 17:31
Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода в банковском секторе Азербайджана

Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода к осуществлению деятельности внутреннего аудита в банковском секторе Азербайджана для выявления фактов легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Согласно информации, сегодня состоялась первая встреча рабочей группы, сформированной из членов “Экспертной группы по работе с внутренним аудитом”. На встрече принято решение сформулировать предложения по методологии расчета до очередной встречи по данному вопросу, проведены обсуждения касательно сфер, подлежащих ежегодному аудиту.

AБA была основана в 1990 году коммерческими банками. В настоящее время членами АБА являются 23 банка и 6 небанковских кредитных организаций.

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