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Разработана стратегия ГНС до 2029 года

Разработана стратегия ГНС до 2029 года 19:11
Финансы
13 февраля 2025 г. 19:24
Разработана стратегия ГНС до 2029 года

Разработана Стратегия Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана, рассчитанная на 2025-2028гг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Стратегия включает 4 основных направления, которые соответствуют миссии и стратегическому видению Государственной налоговой службы: формирование сильного человеческого капитала, поощрение принципа добровольной уплаты налогов, борьба с уклонением от уплаты налогов, развитие устойчивости.

Реализация стратегии приведет к тому, что налоговая система станет более доступной и будет содействовать формированию благоприятной налоговой среды. Видение будущего налоговой службы основано на построении надежной, современной налоговой экосистемы, основанной на добровольном соблюдении.

Отметим, что стратегия разработана исходя из необходимости формирования и систематизации налоговых реформ на основе единой концепции с целью поддержки устойчивого экономического роста в Азербайджане, совершенствования бизнес-среды и стимулирования предпринимательской деятельности, а также с учетом задач, поставленных перед налоговыми органами в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026гг".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidmətinin 2025-2028-ci illər üzrə strategiyası hazırlanıb

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