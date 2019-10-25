Разработана новая инвестиционная бизнес-модель МБА

​Разработана новая инвестиционная бизнес-модель МБА

25 октября, 2019 12:19

https://report.az/storage/news/f272c66ae782f0493d8b8124cae3de76/5ed63f96-7a13-4685-9f77-82983687248d_292.jpg Одна из зарубежных консалтинговых компаний разработала новую инвестиционную бизнес-модель Международного банка Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

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