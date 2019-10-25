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Разработана новая инвестиционная бизнес-модель МБА

​Разработана новая инвестиционная бизнес-модель МБА

Одна из зарубежных консалтинговых компаний разработала новую инвестиционную бизнес-модель Международного банка Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

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