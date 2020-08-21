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Размер госдолга Великобритании впервые превысил 2 трлн фунт стерлингов

Размер госдолга Великобритании впервые превысил 2 трлн фунт стерлингов Он также превысил в минувшем месяце размер ВВП страны
Финансы
21 августа 2020 г. 13:46
Размер госдолга Великобритании впервые превысил 2 трлн фунт стерлингов

 Размер государственного долга Великобритании в июле впервые превысил 2 трлн фунт стерлингов (более 2,6 трлн долларов США) после значительного роста расходов правительства из-за кризисной ситуации вследствие пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

Тем самым госдолг Британии также превысил в минувшем месяце размер ВВП страны. На фоне падения налоговых поступлений после вхождения британской экономики впервые за последние 11 лет в рецессию и принятия целого ряда мер по поддержке бизнеса и роста расходов на социальные нужды дефицит бюджета в июле составил 26,7 млрд фунт стерлингов (35 млрд долларов США). Объем заимствований за первые четыре месяца 2020-2021 финансового года (начинается в апреле) достиг 150,5 млрд фунт стерлингов (197,7 млрд долларов США).

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, в королевстве инфицированы свыше 322 тыс. человек, а число летальных исходов достигло 41 403.

Опасаясь второй волны эпидемии, британские власти принимают меры для того, чтобы сократить риск завоза инфекции из-за рубежа. В четверг объявлено о новом расширении списка стран и территорий, по прибытии из которых в Соединенное Королевство необходимо две недели соблюдать режим самоизоляции. Его пополнили Австрия, Хорватия, а также островное государство Тринидад и Тобаго. При этом из списка была исключена Португалия.

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