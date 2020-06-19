Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП

Размер государственного долга Великобритании превысил в мае размер ВВП страны впервые за последние 57 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

Согласно распространенным данным, на фоне мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса нового типа размер госдолга достиг без малого 2 трлн фунт стерлингов (1 950 млрд фунт стерлингов или 2 421 млрд долларов США), увеличившись за год на 173,2 млрд фунт стерлингов. Это на 20,5 процентных пункта больше, чем в мае 2019 года.

"Размер государственного долга в конце мая 2020 года составил 100,9% от размера ВВП. Впервые соотношение размера долга превысило 100% от объема ВВП с финансового года, завершившегося в марте 1963 года", - отмечается в отчете ONS.

Объем государственных заимствований в мае составил 55,2 млрд фунт стерлингов (68,5 млрд долларов США), что на 49,6 млрд фунт стерлингов (61,6 млрд долларов США) больше, чем за аналогичный отрезок 2019 года. При этом поступления в государственный бюджет упали на 28,4% по сравнению с маем 2019 года, составив 40,7 млрд фунт стерлингов (50,5 млрд долларов США). Из этой суммы доходы от налоговых отчислений составили 28,9 млрд фунт стерлингов (36 млрд долларов США).

На прошлой неделе Минфин королевства сообщил о том, что меры, направленные на финансовую поддержку британского бизнеса и населения королевства, стоили властям Великобритании уже больше 110 млрд фунт стерлингов (около 136 млрд долларов США по нынешнему курсу).

С начала вспышки вызываемого коронавирусом заболевания британский бизнес получил займов более чем на 33 млрд фунт стерлингов (41 млрд долларов США). Финансовая помощь еще на 16 млрд фунт стерлингов (20 млрд долларов США) была предоставлена Банком Англии британским корпорациям. Государственные гранты на 10 млрд фунт стерлингов (12,4 млрд долларов США) получили малый бизнес, гостиницы, рестораны и предприятия розничной торговли. Кроме того, бюджет страны недосчитался 22 млрд фунт стерлингов (почти 27,3 млрд долларов США) из-за предоставленной бизнесу отсрочки по уплате НДС.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 300 тыс., а число летальных исходов - 42,2 тыс.