​Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума - 2,373 трлн евро.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в понедельник центральный банк страны Bankitalia.

По сравнению с мартом суверенная задолженность Италии выросла на 14,8 млрд евро. Это произошло прежде всего за счет повышения расходов центральной государственной администрации, которые увеличились на 13,9 млрд евро.

Ведущая итальянская организация по защите прав потребителей Codacons сообщила в этой связи, что в настоящее время на каждого гражданина страны приходится более 39 тыс. евро государственной задолженности, тогда как на каждую итальянскую семью – более 93 тыс. евро.