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Report Georgia

Ravan Sigorta уходит с рынка  

Ravan Sigorta уходит с рынка   Ravan Sigorta уходит с рынка  
Финансы
8 июля 2020 г. 17:29
Ravan Sigorta уходит с рынка  

10 августа в 11:00 состоится общее собрание акционеров ОАО Ravan Sigortа.

Как сообщает Report, встреча состоится в головном офисе компании, расположенном по адресу г. Баку, Наримановский район, проспект Фатали хана Хойского, 40.

В повестку дня заседания входят вопросы добровольной ликвидации Ravan Sigortа, обращения в ЦБА для аннулирования лицензии, создания ликвидационной комиссии и ликвидации Гянджинского филиала.

Напомним, что Ravan Sigortа начала свою деятельность в 1998 году как Double Insurance Company, в 2004 году сменила название на Star Alliance Sigortа, а в 2007 году вновь провела ребрендинг. Ее уставный капитал составляет 8,9 млн манатов. 49,1% акций компании принадлежит Nurgun Group of Companies, 42,36% -  Nurgun Motors, 8,54% - NBC Bank.

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Версия на азербайджанском языке “Rəvan Sığorta” bazarı tərk edir

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