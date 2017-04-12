Растет интерес к зарплатному проекту Nikoil Bank

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Простой, но современный, удобный и экономически выгодный зарплатный проект ОАО Nikoil Bank упростит способ выплаты заработной платы сотрудникам средних и крупных компаний.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.

По информации, за первый квартал 2017 года к зарплатному проекту подключились более 200 компаний страны, что говорит о доверии к банку со стороны частного предпринимательского сектора: “Это действительно выгодно как компании, так и ее сотрудникам. Залогом успешной реализации данного проекта является оперативность решений и индивидуальный подход банка к каждому клиенту, гарантируя ему конфиденциальность и высокий уровень безопасности расчетов".

Преимуществами проекта являются выгодное ценовое предложение; получение пластиковых карт в течении 24-х часов; возможность получения зарплатных карт бесплатно (в зависимости от количества сотрудников компании); выдача пластиковых карт сроком до 3-х лет; услуга СМС-банкинг; дистанционное проведение операций посредством услуги интернет-банкинг; возможность установки банкомата на территории предприятия, обеспечение его бесперебойной работы и обслуживания; выдача заработной платы без комиссий через банкомат банка, работающего в круглосуточном режиме на территории компании; кредитование сотрудников компании по индивидуальным условиям.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil