Растет интерес к кампании AccessBank с возможностью выиграть iPhone X

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Стартовавшая 27-го ноября 2017 года кампания "Выгодно, как ни крути!" вызвала большой интерес со стороны клиентов AccessBank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В рамках кампании, которая будет проведена до 31 января 2018 года, банк предоставляет 50% скидок на предлагаемые карты MasterCard Debit, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic и Visa Gold. Кроме того, до 31 января 2018 года владельцы платежных карт AccessBank, совершив безналичную оплату, получат возможность приобрести два новых iPhone X.

"Прирост по количеству выпущенных карт в декабре прошлого года в сравнении со среднемесячным показателем (за предыдущие 3 месяца) составил 47%. Это говорит о серьезном интересе к кампании. Несомненно, до конца кампании этот показатель вырастет.

Для участия в выигрышной кампании достаточно произвести платежными картами Visa и MasterCard, выпущенными AccessBank (за исключением зарплатных карт и бизнес-карт), безналичную операцию в сумме 20 манатов (или в ее валютном эквиваленте) или выше, в любом пункте торговли и обслуживания, как на территории страны, так и за ее пределами, а также оплачивая товары и услуги по интернету (за исключением операций, не участвующих в розыгрыше). Два клиента, совершивших наибольшее количество и наибольшую сумму операций, получат новый iPhone X", - говорится в информации.

Для того, чтобы ознакомиться с тарифами по картам можно пройти по данному линку.

Карты AccessBank можно заказать в широкой филиальной сети банка на территории страны, или по данному линку.