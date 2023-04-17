Расширены возможности инвестирования в ноты Центрального банка Азербайджана

Коммерческие юридические лица-резиденты, работающие в ненефтяном и негосударственном секторах, смогут инвестировать в ноты Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Коммерческие юридические лица-резиденты, работающие в ненефтяном и негосударственном секторах, смогут инвестировать в ноты Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В целях создания условий для формирования кривой доходности по различным срокам (1/3/6/9 месяца) путем повышения конкуренции на аукционах нот, поддержки краткосрочной активности на денежном рынке была расширена база инвесторов по нотам, внесены изменения в условия размещения нот. Согласно решению, наряду с банками право владения нотами получат коммерческие юридические лица-резиденты, осуществляющие деятельность в ненефтяном и негосударственном секторах (за исключением юридических лиц, осуществляющих финансовую и страховую деятельность), с применением определенных ограничений. Ограничения вводятся во избежание резких изменений в позиции ликвидности банков и различных сегментов рынка ценных бумаг. Расширение суммы краткосрочных нот окажет положительное влияние на активность на рынке ценных бумаг за счет увеличения числа инвесторов.