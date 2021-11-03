Расширен список санкций, применяемых к предпринимателям

Налогоплательщику за осуществление предпринимательской деятельности без получения от налогового органа "Квитанции об уплате фиксированной суммы по упрощенному налогу и взноса на обязательное государственное социальное страхование" при допущении таких случ

Налогоплательщику за осуществление предпринимательской деятельности без получения от налогового органа "Квитанции об уплате фиксированной суммы по упрощенному налогу и взноса на обязательное государственное социальное страхование" при допущении таких случаев:

- в первый раз в течение календарного года применяется финансовая санкция в размере 40% ежемесячной стабильной налоговой суммы и взноса на обязательное социальное страхование,

- более двух раз - в размере 100% ежемесячной стабильной налоговой суммы и взноса на обязательное социальное страхование.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно действующему законодательству, при допущении таких случаев в первый раз в течение календарного года применяется финансовая санкция в размере 40% ежемесячной стабильной налоговой суммы, более двух раз - в размере 100 процентов ежемесячной стабильной налоговой суммы, установленной за этот вид деятельности.